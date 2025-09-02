GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará este martes a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. En el encuentro, previsto para el miércoles, ambos gobiernos discutirán un nuevo marco de colaboración en seguridad, además de temas comerciales y migratorios.

De acuerdo con Sheinbaum, México y Estados Unidos firmarán un acuerdo de cooperación contra el narcotráfico y el tráfico de armas. La mandataria aseguró que se hará “como iguales, con intercambio recíproco de información”.

El anuncio ocurre mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a México para redoblar esfuerzos contra los cárteles, a los que su gobierno ha catalogado como organizaciones terroristas.

Sheinbaum recalcó que México no permitirá “invasiones” que amenacen su soberanía, en respuesta a reportes de que Trump habría autorizado el uso de la fuerza militar contra los grupos criminales.

Comercio y T-MEC

En el ámbito económico, la presidenta mexicana destacó que, pese a los aranceles impuestos por Washington, México sigue siendo el país con menor porcentaje de gravámenes dentro del T-MEC.

La mandataria confió en que el tratado trilateral con Canadá y Estados Unidos permita alcanzar “mejores condiciones” comerciales, pese a que sectores como el automotriz y el acero aún enfrentan impuestos de hasta el 50%.

Rubio también buscará compromisos más firmes en el combate a la migración irregular y al tráfico de fentanilo. Según el Departamento de Estado, la visita tiene además un objetivo geopolítico: limitar la influencia de China en la región.

El republicano viajará después a Ecuador, donde se reunirá con el presidente Daniel Noboa, para hablar sobre seguridad y el distanciamiento de Quito respecto a Pekín.

Esta será la primera visita oficial de Rubio a México desde que asumió el cargo en enero. La relación entre Sheinbaum y Trump ha sido descrita como respetuosa pero compleja, marcada por la presión en materia de seguridad y comercio, pero también por la cooperación dentro del T-MEC.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]