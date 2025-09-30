A un año de Sheinbaum: logros y pendientes de la primera presidenta de México

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum aún tiene retos en su administración. Foto: Cuartoscuro

El 1 de octubre, el Gobierno de Claudia Sheinbaum cumple su primer año. A pregunta expresa de una reportera en la mañanera de este martes 30 de septiembre, la presidenta enlistó algunos de los avances de su administración, a la que bautizó desde su campaña como el “segundo piso de la transformación”.

Sin embargo, reportes y analistas señalan que si bien la mandataria resalta reformas y programas sociales, también enfrenta retos en seguridad, salud, educación y economía que marcarán el rumbo de lo que resta de su sexenio.

Reformas y programas sociales, entre los logros

En su balance, Sheinbaum destacó reformas constitucionales que considera históricas, como la del Poder Judicial, que estableció la elección directa de jueces; el reconocimiento de derechos de mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes; así como la reversión parcial de la reforma energética de 2013, con el rescate de Pemex y CFE como empresas públicas.

En materia de seguridad, afirmó que los homicidios dolosos se redujeron 32% en el último año, mientras que en educación impulsó la creación de 30 nuevas preparatorias y la transformación de secundarias vespertinas. También resaltó la expansión de la Universidad Rosario Castellanos, que ya suma 77 mil estudiantes.

En el ámbito social, subrayó tres nuevos programas: apoyos para mujeres de 60 a 64 años, becas universales para secundaria y el plan Salud Casa por Casa. En infraestructura, puso en marcha el inicio de los trenes del norte, la ampliación del Tren Maya de carga y 17 obras prioritarias de agua.

Retos y críticas a un año de Gobierno de Sheinbaum

Analistas y reportes apuntan que varios de estos logros enfrentan contrastes en su aplicación real. En salud, persisten reportes de desabasto y retrasos en la distribución de medicamentos, pese al señalamiento oficial de abasto suficiente.

En educación, la creación de nuevas escuelas genera dudas sobre su capacidad presupuestal y operativa, pues aún falta infraestructura y personal docente.

En seguridad, aunque la cifra de homicidios muestra una baja, la violencia ligada al crimen organizado, las desapariciones y los feminicidios siguen como problemas graves.

En economía, especialistas advierten presiones sobre las finanzas públicas por el crecimiento del gasto social y los costos de infraestructura.

Sobre la democracia, también preocupa la concentración de poder político tras reformas aprobadas sin amplios consensos, lo que algunos interpretan como un debilitamiento de contrapesos democráticos.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Continuidad y rupturas en el primer año de Sheinbaum]

Balance de su primer año

El primer año de Sheinbaum se caracteriza por la aprobación de reformas y el impulso de programas sociales, pero también por desafíos que requieren atención. Para los analistas, la verdadera prueba será que estas iniciativas se traduzcan en resultados tangibles en la vida de los ciudadanos y no sólo en promesas legislativas o anuncios oficiales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]