A un mes de la tragedia en La Concordia, endurecen reglas para pipas de gas LP

Foto: Cuartoscuro

A un mes del accidente en el puente La Concordia, donde una pipa de gas LP volcó y explotó, lo que dejó decenas de muertos y heridos, el Gobierno Federal hizo cambios en la forma en que se transportan sustancias peligrosas en México.

La Secretaría de Energía (Sener) informó la creación de dos Normas Oficiales Mexicanas que establecen inspecciones obligatorias a las unidades, el uso de gobernadores de velocidad y capacitaciones obligatorias para los operadores de pipas.

Si bien estas medidas ya existían, ahora serán de carácter obligatorio y estarán bajo supervisión directa del gobierno.

“Antes no había inspección, ahora la habrá. Antes era visual, ahora se harán pruebas. Todos los vehículos que transporten gas LP deberán tener un gobernador de velocidad y GPS monitoreado desde un centro de vigilancia en la Secretaría de Energía”, explicó.

Además, se reforzarán las revisiones en carretera y los operativos de inspección de unidades a cargo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y otras dependencias federales.

Las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tendrán un plazo máximo de seis meses para su cumplimiento.

Contra errores humanos