A un mes de la tragedia en La Concordia, endurecen reglas para pipas de gas LP
A un mes del accidente en el puente La Concordia, donde una pipa de gas LP volcó y explotó, lo que dejó decenas de muertos y heridos, el Gobierno Federal hizo cambios en la forma en que se transportan sustancias peligrosas en México.
La Secretaría de Energía (Sener) informó la creación de dos Normas Oficiales Mexicanas que establecen inspecciones obligatorias a las unidades, el uso de gobernadores de velocidad y capacitaciones obligatorias para los operadores de pipas.
Si bien estas medidas ya existían, ahora serán de carácter obligatorio y estarán bajo supervisión directa del gobierno.
“Antes no había inspección, ahora la habrá. Antes era visual, ahora se harán pruebas. Todos los vehículos que transporten gas LP deberán tener un gobernador de velocidad y GPS monitoreado desde un centro de vigilancia en la Secretaría de Energía”, explicó.
Además, se reforzarán las revisiones en carretera y los operativos de inspección de unidades a cargo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y otras dependencias federales.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tendrán un plazo máximo de seis meses para su cumplimiento.
[TE PODRÍA INTERESAR: Jazlyn, niña rescatada por “abuelita heroína” en Iztapalapa, es operada exitosamente]
Contra errores humanos
La NOM-EM-006-ASEA-2025 busca prevenir, mitigar y controlar riesgos durante el transporte de gas LP, garantizando mayor seguridad para operadores, población y medio ambiente.
Entre sus principales disposiciones están:
- Revisiones mecánicas obligatorias para tractocamiones y autotanques.
- Capacitación certificada para conductores.
- Instalación de gobernadores de velocidad y sistemas GPS en todas las unidades.
- Procedimientos específicos de carga, traslado y descarga del gas.
Estas medidas responden al alto riesgo de accidentes viales con pipas, cuyas principales causas son fallas mecánicas y errores humanos.
La norma aplica desde su publicación y tendrá vigencia de seis meses, con posibilidad de prórroga si la autoridad lo considera necesario. Durante este periodo, se realizará una evaluación de cumplimiento en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener) y la Guardia Nacional.
El documento también señala que las nuevas reglas buscan “armonizar la regulación con estándares internacionales” para evitar fugas, explosiones y pérdidas humanas.
“Esta norma garantiza un transporte más seguro y responsable del gas LP en todo México”, indicó Armando Ocampo Zambrano, titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
[TE PODRÍA INTERESAR: Juan Luis, sobreviviente de la explosión de pipa en La Concordia, narra su calvario]
Para reducir fugas, incendios y explosiones
La NOM-EM-007-ASEA-2025 establece especificaciones técnicas y requisitos de seguridad industrial, operativa y ambiental que deberán cumplir las empresas distribuidoras.
Entre las principales obligaciones destacan:
- Revisiones periódicas a válvulas, recipientes y sistemas de presión.
- Capacitación teórico-práctica obligatoria para operadores.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de reparto.
- Pruebas de integridad a pipas con más de 10 años de servicio.
El documento precisa que existen más de 32 mil unidades de distribución de gas LP en México, de las cuales al menos 4 mil superan la década de operación, por lo que requieren inspecciones urgentes para garantizar su seguridad.
La norma tendrá vigencia de seis meses y podrá prorrogarse una sola vez, según la Ley de Infraestructura de la Calidad. Durante ese periodo, las autoridades federales evaluarán el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Según la ASEA, el propósito es reducir riesgos de fugas, incendios y explosiones mediante el fortalecimiento de los controles técnicos y operativos en la distribución del gas LP, una de las actividades más riesgosas del sector energético.
“Esta norma permitirá un servicio más seguro y responsable para la población”, señaló Armando Ocampo Zambrano, titular de la ASEA.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Te recomendamos: