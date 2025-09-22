GENERANDO AUDIO...

El Sistema Cutzamala alcanzará niveles históricos de almacenamiento en 2025, lo que permitirá garantizar el abasto de agua hasta 2026, informó Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

“El estimado que se tiene para terminar esta temporada o este año es de alrededor del 93%, lo cual, es un dato bastante importante considerando de que venimos el año pasado con los niveles de almacenamiento más bajos de la historia del 26%, cerrar con 93%, es un logro muy importante”. Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Cutzamala aporta agua a CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

Actualmente, la presa Valle de Bravo y el sistema en general superan el 80% de capacidad, tras una temporada de lluvias abundante.

“Este año la lluvia ha sido bastante abundante y eso nos da mucho gusto porque como prestadores de servicios turísticos, eso hace que el turismo regrese a Valle de Bravo”. David Rodríguez, restaurantero en Presa Valle de Bravo

Sistema Cutzamala rebasará 90% de almacenamiento

Durante un recorrido en la presa Valle de Bravo, la funcionaria detalló que el Cutzamala cerrará este año con cerca del 93% de llenado. Esta cifra representa un logro histórico, pues en 2022 el sistema registró apenas el 26% de su capacidad, el nivel más bajo de su historia.

Además, aseguró que con el almacenamiento actual “se garantiza el abasto por los próximos dos años”.

“Se realiza una proyección a dos años, es decir, con lo que tenemos actualmente se garantiza el abasto por estos dos años”. Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Cutzamala aporta agua a CDMX y Edomex

El Sistema Cutzamala aporta alrededor del 18% del agua que consume la Zona Metropolitana del Valle de México. De ese total, el 60% se destina a la Ciudad de México, mientras que el 40% restante abastece al Estado de México.

Para dimensionar el volumen actual de agua, la directora del OCAVM comparó el almacenamiento con grandes estructuras:

Equivale a llenar 365 Estadios Azteca .

. Representa lo mismo que 537 Pirámides del Sol.

Al último informe de la Conagua, el Sistema Cutzamala registra un almacenamiento del 85.20% de su capacidad.

Turismo y economía, también beneficiados

Los prestadores de servicios turísticos en Valle de Bravo celebraron el incremento de agua en la presa, ya que esto favorece al turismo y la economía local. Restauranteros y lancheros destacaron que las lluvias de 2025 han sido “abundantes” y devuelven la vitalidad al sitio.

Por su parte, visitantes señalaron que la recuperación del nivel del agua es un atractivo adicional, ya que la presa luce “grandiosa” y ofrece mejores condiciones para las actividades recreativas.

Abasto de agua asegurado hasta 2026

El último registro de almacenamiento total del Cutzamala fue en noviembre de 2003, cuando alcanzó el 100%.

Hoy, las autoridades proyectan que este 2025 será uno de los años con mejor recuperación en dos décadas, lo que permitirá garantizar el suministro de agua hasta 2026.