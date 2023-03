El abogado de Emilio L informó que concluyó la etapa intermedia sobre el caso Odebrecht, dijo que “ya no habrá más audiencias”. Sin embargo, señaló que tendrán tiempo para lograr el acuerdo reparatorio, debido a la demanda de amparo que presentó la defensa ésta mañana y a las apelaciones que presentará la Fiscalía General de la República (FGR).

“Porque si no se interpusieran apelaciones o no hubiéramos interpuesto o presentado la demanda de amparo, en un término máximo de cinco días el juez de la causa, que ha concluido con la etapa intermedia, tendría que remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento, pero eso no va a suceder, por la demanda de amparo que interpusimos, como por las diversas apelaciones que la FGR anunció verbalmente el día de hoy que presentaría, vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos todavía para lograr el criterio de oportunidad, el acuerdo reparatorio“.

Miguel Ontiveros, abogado de Emilio L