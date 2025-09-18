GENERANDO AUDIO...

El abogado Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald acudió este lunes a la Fiscalía de Zacatecas para interponer una denuncia tras detectar que su nombre apareció en un trámite de amparo que asegura nunca solicitó.

El litigante explicó que se enteró alrededor del mediodía de la existencia del documento falso y, aunque sospecha de quién podría estar detrás, pidió a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Rodríguez Smith McDonald niega vínculo con expresidente y familia

El abogado rechazó tener contacto o relación con el expresidente. Aclaró que no conoce ni al exmandatario ni a sus hijos, por lo que se deslindó de cualquier señalamiento en ese sentido.

Recordó que esta no es la primera ocasión en que su nombre se utiliza en trámites legales sin su consentimiento. Hace tres años detectó la misma situación en un amparo relacionado con Rafael Caro Quintero, pero en esa ocasión prefirió no denunciar por temor a la inseguridad que se vivía en Zacatecas.

Falsificación y errores en documentos

Rodríguez Smith McDonald detalló que en el nuevo caso incluso su nombre fue mal escrito como “Francisco Javier” en lugar de Juan Francisco. Subrayó que nunca firmó esos documentos y que todos sus trámites legales siempre los realiza de manera personal y con firma.

Explicó que el Poder Judicial ahora exige el uso de la FIEL, mecanismo de autenticación digital que él tiene vigente, lo que debería impedir estas suplantaciones. Sin embargo, dijo que en casos considerados urgentes podría omitirse ese requisito, por lo que insistió en la necesidad de ratificación y verificación de los procesos.

Finalmente, el abogado reiteró que no lleva este tipo de casos y que solo ha tramitado amparos familiares relacionados con prestaciones del ISSTEZAC. Afirmó que nunca ha viajado a Chiapas, donde supuestamente se habría presentado el recurso.

Confía en que las autoridades esclarecerán los hechos y evitarán que su nombre siga siendo utilizado en asuntos mediáticos sin su consentimiento.

