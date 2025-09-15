GENERANDO AUDIO...

El 15 y 16 de septiembre son las fiestas patrias en México. Fotos: Cuartoscuro

Los bancos en México generan dudas sobre su funcionamiento durante las fiestas patrias, especialmente el 15 y 16 de septiembre, fechas en que se conmemora la Independencia de México. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), estos son los días en los que abrirán o suspenderán actividades.

¿El 15 de septiembre abren los bancos en México?

El 15 de septiembre es un día laboral en México. La Ley Federal del Trabajo no contempla esta fecha como feriado, lo que significa que no corresponde pago doble para los trabajadores.

Por lo tanto, este lunes 15 de septiembre de 2025 los bancos estarán abiertos en todo el país y ofrecerán servicio en sus horarios habituales.

¿El 16 de septiembre cierran los bancos en México?

El 16 de septiembre sí está establecido como día feriado. La Ley Federal del Trabajo indica que se trata de un día de descanso obligatorio, por lo que los bancos permanecerán cerrados.

El artículo 75 de la LFT establece que si se requiere que los empleados trabajen en esta fecha, el pago deberá ser triple: sueldo normal más el doble por la jornada realizada.

“Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”

Otros días feriados de 2025 en México

Después del 16 de septiembre, los días feriados restantes en 2025 son:

Lunes 17 de noviembre , en conmemoración del Día de la Revolución Mexicana

, en conmemoración del Día de la Revolución Mexicana Jueves 25 de diciembre, por Navidad

Estos días, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los bancos tampoco ofrecerán servicio al público.

