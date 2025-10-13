Abren centros de acopio para damnificados por lluvias en México
La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, informó la apertura de centros de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad destinados a las familias afectadas por las recientes lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.
Como parte de la implementación del Plan Marina, el personal naval recibe, clasifica y distribuirá los donativos a las comunidades más afectadas mediante las unidades operativas de la Armada de México, con el compromiso de apoyar a la población damnificada.
Centros de acopio en la Ciudad de México
La dependencia detalló que actualmente operan dos centros de acopio en la Ciudad de México, los cuales funcionan de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00 horas, en las siguientes ubicaciones:
- Puerta 4 de la Secretaría de Marina:
Calzada de la Virgen esquina con Avenida Heroica Escuela Naval Militar, Colonia Presidentes Ejidales, Alcaldía Coyoacán.
- Base Naval Logística de la Armada de México:
Anillo Periférico 2210, Colonia Chinampac de Juárez, Alcaldía Iztapalapa.
Artículos que se pueden donar
La Semar invitó a la ciudadanía a contribuir con alimentos enlatados y no perecederos, como atún, sardina, café, mayonesa, puré de papa, agua embotellada, leche en polvo, galletas, frijol y papillas para bebé.
También se reciben artículos de higiene personal y limpieza, entre ellos cloro, detergente, lavatrastes, jabón en barra, pasta y cepillo dental, papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, así como cobertores y mantas.
Centros de acopio por lluvias en puertos y mandos navales
Además de los puntos instalados en la capital del país, la Armada de México informó que se encuentran habilitados centros de acopio en los siguientes mandos navales:
- Manzanillo, Colima
- Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz
- Paraíso y Frontera, Tabasco
- Chetumal, Quintana Roo
- Puerto Vallarta, Jalisco
Estos espacios estarán recibiendo apoyo de la ciudadanía para canalizarlo directamente a las zonas más afectadas por las lluvias e inundaciones.
Atención y contacto
La Secretaría de Marina pone a disposición los números y medios de contacto para emergencias o solicitudes de apoyo:
- Teléfono de emergencia: 800 MARINA 1 (800 627 4621)
- Cuartel General del Alto Mando (CDMX): 55 56 24 62 00
- Correo electrónico: cugam.sc3@semar.gob.mx