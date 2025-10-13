Abren centros de acopio para damnificados por lluvias en México

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, informó la apertura de centros de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad destinados a las familias afectadas por las recientes lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

Como parte de la implementación del Plan Marina, el personal naval recibe, clasifica y distribuirá los donativos a las comunidades más afectadas mediante las unidades operativas de la Armada de México, con el compromiso de apoyar a la población damnificada.

Centros de acopio en la Ciudad de México

La dependencia detalló que actualmente operan dos centros de acopio en la Ciudad de México, los cuales funcionan de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00 horas, en las siguientes ubicaciones:

Puerta 4 de la Secretaría de Marina:

Calzada de la Virgen esquina con Avenida Heroica Escuela Naval Militar, Colonia Presidentes Ejidales, Alcaldía Coyoacán. Base Naval Logística de la Armada de México:

Anillo Periférico 2210, Colonia Chinampac de Juárez, Alcaldía Iztapalapa.

Artículos que se pueden donar

La Semar invitó a la ciudadanía a contribuir con alimentos enlatados y no perecederos, como atún, sardina, café, mayonesa, puré de papa, agua embotellada, leche en polvo, galletas, frijol y papillas para bebé.

También se reciben artículos de higiene personal y limpieza, entre ellos cloro, detergente, lavatrastes, jabón en barra, pasta y cepillo dental, papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, así como cobertores y mantas.

Centros de acopio por lluvias en puertos y mandos navales

Además de los puntos instalados en la capital del país, la Armada de México informó que se encuentran habilitados centros de acopio en los siguientes mandos navales:

Manzanillo, Colima

Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz

Paraíso y Frontera, Tabasco

Chetumal, Quintana Roo

Puerto Vallarta, Jalisco

Estos espacios estarán recibiendo apoyo de la ciudadanía para canalizarlo directamente a las zonas más afectadas por las lluvias e inundaciones.

La Secretaría de Marina pone a disposición los números y medios de contacto para emergencias o solicitudes de apoyo: