Abrirán Parques de la Memoria en zonas arqueológicas de Quintana Roo y Campeche

GENERANDO AUDIO...

Construirán un Parque de la Memoria cerca de una estación del Tren Maya. Foto: INAH

Las secretarías de la Defensa Nacional y de Cultura, a través del INAH, informaron sobre la creación de los Parques de la Memoria Balam Tun y K’awiil, en los estados de Quintana Roo y Campeche, respectivamente. Estos nuevos espacios mostrarán edificaciones mayas que fueron salvaguardadas durante la construcción del Tren Maya.

Anuncian creación de los Parques de la Memoria en Quintana Roo y Campeche

Mediante un comunicado, el INAH informó que el Parque de la Memoria Balam Tun se ubicará en el Parque Quintana Roo, en Chetumal, mientras que la estación Xpujil del Tren Maya, en Campeche, será la sede del parque K’awiil.

En estos sitios se exhibirán una serie de estructuras prehispánicas que fueron desmanteladas para evitar su destrucción durante las obras del Tren Maya. Manuel Eduardo Pérez, coordinador académico del Proyecto Salvamento Arqueológico, mencionó que la reubicación de monumentos fue el último recurso para evitar su pérdida.

[TE PUEDE INTERESAR: INAH evita saqueo y rescata conjunto mortuorio con más de 500 años de antigüedad en Coahuila]

Dentro del Parque Quintana Roo se trasladaron los vestigios de 36 basamentos piramidales, además se exhibirá una subestructura del periodo Preclásico Tardío (400-250 a.C.), que se extrajo de las “entrañas” de su versión “más reciente” del Clásico Temprano (250-600 d.C).

Por otra parte, en el Parque de la Memoria K’awii se reedificaron 12 edificios descubiertos en los emplazamientos Los Monjes, Tigres y CFE, registrados en el frente 3 del Tramo 7.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]