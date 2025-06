Abstencionismo en elección judicial: encuesta revela que menos del 17% acudió a votar

GENERANDO AUDIO...

Primera elección del Poder Judicial. Foto: Cuartoscuro.

Poco menos del 17% de la población acudió a votar en lo que fue el primer proceso electoral para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

No confiar en la elección, no interesarle el proceso y desconocimiento de la actividad, fueron de los principales motivos por la que la población no acudió a emitir su sufragio, de acuerdo con la casa encuestadora Massive Caller.

¿Cuántos mexicanos acudieron a votar en la elección del Poder Judicial?

Tras cerrarse las casillas a las 18:00 horas de este 1 de junio, Massive Caller reveló los resultados de su encuesta “Participación ciudadana. Elecciones del Poder Judicial”.

En la pregunta de si acudió a votar, solamente contestaron que sí el 16.9% de los consultados, contra el 83.1%.

Razones para no acudir a votar

El mismo estudio puso como la principal razón para no acudir a las casillas “No confiar en la elección”, con el 47.6%. A continuación, todos los resultados:

No confiar en la elección – 47.6%

No me interesa el proceso judicial – 20%

No sabía que había elecciones – 10%

No me alcanzó el tiempo ese día – 8%

Problemas de salud o movilidad – 4.8%

No estaba en mi lugar de residencia – 4.1%

Otro – 5.5%

Sobre el tiempo de espera en la fila para votar, la mayoría (44.5%) fue en menos de 5 minutos. Mientras que el tiempo para completar el proceso de votación abarcó entre 5 y 10 minutos (37.8%); a otros les llevó entre 10 y 15 minutos (31.1%).

Ayuda para marcar las boletas dentro de la casilla

La encuesta de Massive Caller también dio cuenta que en poco porcentaje hubo personas que recibieron ayuda para llenar las boletas.

No, voté solo – 81.1%

Sí, un funcionario de casilla me asistió – 16.2%

Sí, otra persona me ayudó – 1.6%

No respondió 1.1%

En cuanto a si recibieron algún papel, mensaje o indicación con los nombres por quien marcar en la boleta, el 74.2% contestó que no y decidieron por su cuenta. Solamente al 7.4% se los entregaron cerca de la casilla, y el 6.2% por parte de un conocido o familiar.