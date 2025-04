GENERANDO AUDIO...

La adulta mayor, Carlota, fue detenida este miércoles Fotos UnoTV | Fiscalía Edomex

Un día después de la conmoción que desató el caso de la abuela Carlota en Chalco, la adulta mayor que ya fue detenida por disparar un arma en la disputa por un inmueble, el abogado penalista Rodrigo Guerra Wong, analizó su caso y el de otras dos personas que la acompañaban por su por su presunta implicación en un doble homicidio.

El especialista en derecho penal, Rodrigo Guerra Wong, habló con UnoTV.com en el espacio informativo “A las nueve con uno”, con Juan Rivas, sobre los delitos que podrían imputarse a la adulta mayor, entre ellos homicidio calificado, con penas de hasta 40 y 70 años de prisión.

Abuelita Carlota podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión

Según el abogado, los delitos que podrían imputarse a los vinculados con el conflicto de despojo de una propiedad, incluyen homicidio calificado, lo que conllevaría penas de entre 40 y 70 años de prisión por cada víctima. Entre los agravantes se consideran la premeditación, alevosía, ventaja y pandilla, debido a la participación de tres personas.

No obstante, Guerra Wong señaló que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, ninguna persona puede estar privada de su libertad por más de 70 años.

“Realmente es una situación lamentable para todos los involucrados, me refiero a ambas partes, claro que también es un espejo de lo que actualmente vivimos en la sociedad, pero no podemos permitir, ni se puede permitir la implementación de justicia con propia mano. Está completamente prohibido desde el nivel constitucional y no porque seamos víctimas de algún delito, de alguna conducta prohibida, podemos nosotros ejercer justicia por nuestra cuenta”

Rodrigo Guerra Wong, abogado

¿Carlota “N” podría acceder a la prisión domiciliaria?

Debido a su edad avanzada, Carlota podría acceder a la prisión domiciliaria una vez dictada una sentencia. Sin embargo, este beneficio no aplicaría de inmediato, ya que primero debe completarse el proceso judicial.

“Hay que tomar en cuenta que no es la única involucrada, hay tres personas detenidas por esta situación, se puede considerar de acuerdo al video que el delito que se les debería imputar es el homicidio calificado, homicidio calificado porque hay cuestiones que así lo determinan, la premeditación, alevosía, ventaja, hay pandilla por haberse cometido por tres o más personas. Esto equivale a que se les puede imponer a cada uno una pena de entre 40 y 70 años de prisión por cada homicidio, por cada homicidio, hay que tenerlo presente”

Rodrigo Guerra Wong, abogado

Carlota reaccionó ante el hartazgo por la falta de respuesta judicial

La defensa de Carlota argumenta que previamente había denunciado el despojo de su propiedad ante la Fiscalía del Estado de México, sin obtener respuesta. Este caso reaviva el debate sobre la ineficiencia de la justicia en casos de invasión de inmuebles y la percepción de impunidad.

El abogado destacó que, aunque la reforma al Poder Judicial busca mejorar la impartición de justicia, la resolución de estos delitos sigue dependiendo en gran medida de la Fiscalía y su capacidad de investigación.

“El hartazgo es considerando que ya la ocupación ilegal de los inmuebles es algo muy común. Yo me atrevería a decir que no solamente es en el Estado de México, es a nivel nacional. Hay bandas, hay asociaciones, hay movimientos y hay particulares ya también considerados dentro de la delincuencia organizada que se dedican a esto”

Rodrigo Guerra Wong, abogado

