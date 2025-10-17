GENERANDO AUDIO...

Mexicanos murieron en accidente. Foto: Getty | Ilustrativa

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de 3 mexicanos tras el accidente aéreo ocurrido el 16 de octubre en el condado de Clinton, Michigan.

De acuerdo con la dependencia federal, se trató de una aeronave privada con matrícula mexicana la que se desplomó, cobrando la vida de tres personas, de las cuales no se revelaron mayores datos.

Consulado de México en Detroit brinda apoyo a familias

La SRE detalló que el Consulado de México en Detroit activó su protocolo de emergencia y estableció contacto con el Departamento de Policía de Bath y otras autoridades locales para conocer los avances de la investigación.

El objetivo, señaló la Cancillería, es coadyuvar en la asistencia y protección consular a las familias de las víctimas.

Autoridades mexicanas ofrecen apoyo y acompañamiento

Además, el Consulado ya contactó a las familias de las personas fallecidas y continuará trabajando con las autoridades de Michigan para su repatriación.

La SRE expresó sus condolencias por este lamentable accidente y aseguró que brindará acompañamiento consular a los familiares que lo requieran.

La cancillería mexicana reiteró su compromiso de mantener informadas a las familias y de colaborar con las autoridades estadounidenses en el seguimiento del caso.

¿Qué se sabe del accidente en Michigan donde murieron tres mexicanos?

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el incidente ocurrió cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road, hasta donde arribaron los servicios de emergencia.

Sobre la aeronave, se sabe que estaba registrada en México y se trataba de un Hawker 800 XP, con matrícula XA-JRM.

Hasta el momento, no se ha logrado determinar las causas que llevaron al desplome de la aeronave que causó la muerte de los tres mexicanos.