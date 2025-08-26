Acoso judicial contra periodistas en México crece 140% en 2025: ARTICLE 19

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El acoso judicial contra periodistas en México va en aumento. De acuerdo con el reporte Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, de ARTICLE 19 México y Centroamérica, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos de procesos legales en contra de comunicadores y medios, lo que representa un incremento de más del 140% en comparación con 2024.

Foto: ARTICLE 19

En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han enfrentado demandas o procedimientos legales en su contra. Esto equivale a que, en promedio, cada cuatro días se inicia un nuevo proceso judicial contra la prensa en el país.

La organización advierte que esta tendencia ya superó los registros anuales de años previos, incluido 2021, cuando se habían documentado 40 casos en total.

Estados con más denuncias contra periodistas

Los casos de acoso judicial se han documentado en 17 estados del país. Los de mayor incidencia son:

Veracruz : 10 casos.

: 10 casos. Ciudad de México : 9 casos.

: 9 casos. Jalisco : 6 casos.

: 6 casos. Campeche, Oaxaca y Puebla: 3 casos cada uno.

Foto: ARTICLE 19

ARTICLE 19 destaca que estas demandas provienen principalmente de autoridades estatales y figuras públicas. En muchos casos se utiliza la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG) como herramienta para censurar publicaciones críticas, incluso eliminándolas de redes sociales.

Uso del sistema judicial como censura

El informe advierte que el acoso se realiza mediante vías electorales (50.9%), penales (27.4%) y civiles (21.5%). Además, se detecta el uso del llamado forum shopping: abrir procesos en distintas instancias para desgastar a periodistas y medios con costos legales y presión psicológica.

ARTICLE 19 hizo un llamado urgente al Estado mexicano para frenar el hostigamiento judicial y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]