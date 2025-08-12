¿Cómo tramitar el acta de nacimiento certificada en línea y cuánto cuesta?

| 18:08 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Acta de nacimiento certificada
Acta de nacimiento certificada. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El acta de nacimiento certificada es uno de los documentos más solicitados para trámites como pasaporte, credencial para votar, licencias o gestiones escolares. En 2025, el costo de este documento varía según la entidad federativa y puede obtenerse de forma rápida a través de internet.

Paso a paso para descargar tu acta de nacimiento certificada en línea

Para obtenerla sin salir de casa debes contar con tu cuenta Llave MX y posteriormente seguir estos pasos:

  • Ingresa al portal oficial: https://www.miregistrocivil.gob.mx/
  • Realizar la búsqueda capturando:
    • Clave Única de Registro de Población (CURP)
    • Datos personales completos
  • Confirma los datos
  • Realiza el pago en línea
  • Descarga tu acta certificada en formato PDF

Costo del acta de nacimiento certificada en 2025

El precio de la copia certificada cambia en cada estado:

  1. Aguascalientes – 100 pesos
  2. Baja California – 243 pesos
  3. Baja California Sur – 224 pesos
  4. Campeche – 68 pesos
  5. Coahuila – 194 pesos
  6. Colima – 102 pesos
  7. Chiapas – 123 pesos
  8. Chihuahua – 128 pesos
  9. Ciudad de México – 94 pesos
  10. Durango – 135 pesos
  11. Guanajuato – 98 pesos
  12. Guerrero – 100 pesos
  13. Hidalgo – 147 pesos
  14. Jalisco – 95 pesos
  15. México – 69 pesos
  16. Michoacán – 162 pesos
  17. Morelos – 113 pesos
  18. Nayarit – 80 pesos
  19. Nuevo León – 68 pesos
  20. Oaxaca – 131 pesos
  21. Puebla – 160 pesos
  22. Querétaro – 141 pesos
  23. Quintana Roo – 57 pesos
  24. San Luis Potosí – 127 pesos
  25. Sinaloa – 124 pesos
  26. Sonora – 104 pesos
  27. Tabasco – 113 pesos
  28. Tamaulipas – 114 pesos
  29. Tlaxcala – 170 pesos
  30. Veracruz – 199 pesos
  31. Yucatán – 229 pesos
  32. Zacatecas – 110 pesos

Recomendaciones importantes

  • Verifica siempre que tu pago se realice en el sitio oficial del Gobierno de México para evitar fraudes
  • Guarda el archivo digital y, si es necesario, imprime tu acta en papel blanco tamaño carta
  • No es necesario acudir al registro civil si realizas el trámite en línea, ya que la versión descargada cuenta con validez oficial

