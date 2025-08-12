¿Cómo tramitar el acta de nacimiento certificada en línea y cuánto cuesta?
El acta de nacimiento certificada es uno de los documentos más solicitados para trámites como pasaporte, credencial para votar, licencias o gestiones escolares. En 2025, el costo de este documento varía según la entidad federativa y puede obtenerse de forma rápida a través de internet.
Paso a paso para descargar tu acta de nacimiento certificada en línea
Para obtenerla sin salir de casa debes contar con tu cuenta Llave MX y posteriormente seguir estos pasos:
- Ingresa al portal oficial: https://www.miregistrocivil.gob.mx/
- Realizar la búsqueda capturando:
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Datos personales completos
- Confirma los datos
- Realiza el pago en línea
- Descarga tu acta certificada en formato PDF
Costo del acta de nacimiento certificada en 2025
El precio de la copia certificada cambia en cada estado:
- Aguascalientes – 100 pesos
- Baja California – 243 pesos
- Baja California Sur – 224 pesos
- Campeche – 68 pesos
- Coahuila – 194 pesos
- Colima – 102 pesos
- Chiapas – 123 pesos
- Chihuahua – 128 pesos
- Ciudad de México – 94 pesos
- Durango – 135 pesos
- Guanajuato – 98 pesos
- Guerrero – 100 pesos
- Hidalgo – 147 pesos
- Jalisco – 95 pesos
- México – 69 pesos
- Michoacán – 162 pesos
- Morelos – 113 pesos
- Nayarit – 80 pesos
- Nuevo León – 68 pesos
- Oaxaca – 131 pesos
- Puebla – 160 pesos
- Querétaro – 141 pesos
- Quintana Roo – 57 pesos
- San Luis Potosí – 127 pesos
- Sinaloa – 124 pesos
- Sonora – 104 pesos
- Tabasco – 113 pesos
- Tamaulipas – 114 pesos
- Tlaxcala – 170 pesos
- Veracruz – 199 pesos
- Yucatán – 229 pesos
- Zacatecas – 110 pesos
Recomendaciones importantes
- Verifica siempre que tu pago se realice en el sitio oficial del Gobierno de México para evitar fraudes
- Guarda el archivo digital y, si es necesario, imprime tu acta en papel blanco tamaño carta
- No es necesario acudir al registro civil si realizas el trámite en línea, ya que la versión descargada cuenta con validez oficial