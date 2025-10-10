Activa Guardia Nacional el Plan DN-III-E por tormentas Raymond y Priscilla

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @GN_MEXICO_

Ante las afectaciones por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla en el océano Pacífico, la Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E en ocho estados del país, en cumplimiento con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México.

Asimismo, a través de un comunicado, la institución informó que el despliegue operativo se llevó a cabo en:

Colima

Guerrero

Oaxaca

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Veracruz

A la vez que destacó que en dichas entidades los elementos de la Guardia Nacional trabajan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para realizar diversas acciones de auxilio, entre ellas:

Rescate de personas atrapadas en viviendas inundadas

Retiro de piedras y lodo de domicilios

Recorridos preventivos en zonas de riesgo

Retiro de vehículos atascados en agua y lodo

Liberación de vialidades bloqueadas por árboles y deslaves

¿Cuál es el pronóstico de la Conagua?

Por otra parte, este jueves la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó a través de su cuenta de X que la tormenta tropical Priscilla incrementó la velocidad de sus vientos, por lo que se esperan lluvias fuertes, vientos y oleaje frente a la costa oeste de Baja California Sur.

De igual forma, las bandas nubosas de la tormenta tropical Raymond dejarán lluvias fuertes a puntuales potenciales en el occidente y sur del país, así como rachas fuertes de viento y oleaje.

Toda vez que esta noche se formó también la tormenta subtropical Karen en el océano Atlántico, aunque la dependencia federal destacó que esta no representa peligro para el territorio mexicano debido a su distancia y trayectoria.