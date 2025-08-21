Activista Miguel Meza acusa exposición de datos tras denuncia de exabogada del Chapo

GENERANDO AUDIO...

La exabogada de Joaquín “Chapo” Guzmán, Silvia Rocío Delgado García, actualmente jueza penal en Chihuahua, presentó una denuncia por violencia política de género contra el activista Miguel Meza, integrante de la organización civil Defensorex.

Meza explicó en el noticiero A las Nueve con Uno que su señalamiento hacia Delgado se originó en la revisión de más de 3 mil 500 candidatos a cargos judiciales, donde identificó 27 perfiles de riesgo por presuntos vínculos con el crimen organizado o antecedentes graves. Aclaró que nunca acusó directamente a Delgado de delitos, sino que consideró un riesgo su designación como jueza.

“Nunca dijimos que fuera delincuente o narcotraficante, sólo que era un riesgo por su cercanía con el cártel de Sinaloa”, señaló Meza.

Instituto Electoral de Chihuahua reveló datos confidenciales

El activista denunció que el Instituto Electoral de Chihuahua (IEE) solicitó sus datos personales al SAT, a empresas tecnológicas y a compañías telefónicas. Aunque la mayoría rechazó la entrega, Meta proporcionó información como su número celular y correo personal.

Dichos datos terminaron incluidos en un expediente de más de 800 páginas, al cual tuvieron acceso 14 medios de comunicación también denunciados por Delgado.

Meza calificó esta práctica como doxing, al considerar que lo deja en estado de vulnerabilidad frente a una persona con presuntos vínculos criminales.

Otros casos de denuncias similares

El activista afirmó que no es el único caso y que otros periodistas y ciudadanos también enfrentan denuncias por violencia política, entre ellos Héctor de Mauleón, Carla Estrella y Laisha Wilkins.

Explicó que incluso fue denunciado por un candidato hombre, quien también argumentó violencia política en su contra.

“Hay un intento sistemático de varios políticos para acallar críticos, pero la reacción social ha sido clara: no nos vamos a callar”, declaró Meza.

Posibles sanciones y nuevas acciones

Delgado solicita que Meza sea inhabilitado por un año para ocupar cargos públicos, inscrito en un padrón de violentadores, multado y obligado a disculparse públicamente.

El activista aseguró que no retirará sus publicaciones y que planea presentar una denuncia por violación a datos personales. Además, anunció el lanzamiento de la plataforma Narcopolíticos, donde documentará casos de presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.

