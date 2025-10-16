Aumentarán bebidas azucaradas $3.08 por litro y las no calóricas $1.5

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno federal y la industria refresquera alcanzaron un acuerdo para que las bebidas no calóricas tengan un incremento de 1.5 pesos por litro, en lugar de los 3.08 pesos por litro propuestos inicialmente en la Ley de Ingresos.

Así lo informó Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, durante una reunión con representantes del sector.

Aumento diferenciado para bebidas calóricas y no calóricas

De acuerdo con Clark García, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) originalmente contemplaba un ajuste de 3.08 pesos por litro tanto para bebidas calóricas como no calóricas. Sin embargo, la propuesta que se someterá a consideración de la Cámara de Diputados mantendrá el incremento de 3.08 pesos únicamente para las bebidas azucaradas, y aplicará 1.5 pesos a las no calóricas.

“La propuesta a consideración de la Cámara es mantener en azucarados y calóricos en 3.08, y subir de cero y pasarlo a 1.5 los no calóricos, es decir, más o menos la mitad en números redondos”, explicó Clark.

Industria refresquera mantendrá inversión en productos sin azúcar

Por su parte, Carlos Flores Gómez, ejecutivo del Grupo Embotellador Pepsi, señaló que la reducción de la carga calórica en los productos ha implicado inversión y desarrollo tecnológico por parte del sector.

“La disminución de la carga calórica no es tarea fácil; se requiere investigación, desarrollo y muchos recursos. Desde hace 10 años trabajamos en ese proyecto”, afirmó.

Diálogo con productores de sueros y electrolitos

El subsecretario Eduardo Clark agregó que se mantiene diálogo con los industriales de los electrolitos y sueros orales, aunque precisó que estos productos representan un consumo mínimo dentro del mercado nacional.