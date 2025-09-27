GENERANDO AUDIO...

Senador Adán Augusto. Foto: Cuartoscuro.

El coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, afirmó no sentirse mal por haber nombrado como secretario de Seguridad Pública en la entidad a Hernán Bermúdez Requena, hoy procesado por presuntamente encabezar al grupo criminal La Barredora.

“Dio resultados en Tabasco”, afirma Adán Augusto

López Hernández aseguró que durante su gestión en Tabasco, Bermúdez entregó resultados en materia de seguridad. Señaló que, bajo su administración, la entidad pasó del primer lugar nacional en secuestros a ocupar el lugar 18 en 2021.

En conferencia, el exsecretario de Gobernación rechazó tener alguna implicación legal en el caso y sostuvo que estaría dispuesto a comparecer en caso de ser citado por alguna autoridad.

“Si yo tuviera alguna responsabilidad jurídica sería el primero en ir a presentarme ante las autoridades”, enfatizó.

Sobre su patrimonio y visado

Adán Augusto también aclaró el origen de su patrimonio y dijo conducirse con transparencia, recordando que sus declaraciones patrimoniales están disponibles.

Asimismo, descartó problemas con su visa estadounidense, asegurando que ha viajado en los últimos meses a ese país por asuntos civiles y mercantiles.

“Hay quienes dicen que ya no puedo ir a Estados Unidos porque me retiraron la visa; no es así”, apuntó.