Increpan a Adán Augusto en la calle: “Saludos a la Barredora”, le gritan

Adán Augusto López. Foto: Cuartoscuro

Adán Augusto López, senador de Morena, fue increpado en las calles del Centro de la Ciudad de México, en donde le hicieron referencia al grupo criminal la Barredora, con el que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración del morenista, está, presuntamente, relacionado.

“Saludos a la Barredora”, le gritaron en la calle a Adán Augusto López.

Antes de dar vuelta hacia la calle de Allende le gritaron, y cuando regresó a Donceles, le volvieron a gritar. Sin embargo, el senador, quien iba acompañado por integrantes de Comunicación Social del Senado, no respondió.

¿Por qué le gritaron sobre la Barredora a Adán Augusto López?

Desde hace semanas, la polémica y los cuestionamientos alcanzaron a Adán Augusto ante la presunta relación que tenía Hernán Bermúdez Requena con el grupo criminal. El señalado fungió como secretario de Seguridad de Tabasco mientras López era gobernador del estado.

Tras darse a conocer la información sobre el también exsecretario de Gobernación durante el sexenio de López Obrador, la oposición exigió una investigación contra el político emanado de las filas de Morena.

En medio de la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que existiera una investigación en contra del legislador por el tema de la “Barredora”.

La Barredora es un grupo delictivo asociado con el robo de combustible y tráfico drogas en Tabasco que, de acuerdo con Willy Ochoa, exgobernador interino de Chiapas, operó en el estado entre 2019 y 2021.

Se sabe que los orígenes de la Barredora se remontan a la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva, con influencia de la facción de Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como la “Barbie”.