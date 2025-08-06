Adán Augusto rompe el silencio: “No necesito escudarme en el fuero”

GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto López rompe el silencio. Foto: Cuartoscuro

El senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, rompió el silencio sobre los señalamientos que lo vinculan con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y hoy prófugo de la justicia, acusado de encabezar el grupo criminal La Barredora.

Desde la tribuna de la Comisión Permanente, Adán Augusto también rechazó cualquier intención de ocultarse tras el fuero constitucional, y aseguró que comparecerá si alguna autoridad local o federal lo requiere.

“Yo no necesito escudarme en el fuero para acudir al llamado o el citatorio de alguna autoridad local o federal”, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, Senado

Señaló que los ataques en su contra provienen de una oposición que no entiende el cambio político actual. Además, destacó que se le acusa sin fundamento.

“Se me acusa sin fundamento alguno. Dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos y acusaciones de pertenecer a algún cártel, pues nada más alejado de la realidad, mienten con contumacia”, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, Senado

Aseguró tener detalles sobre la situación de seguridad en Tabasco que, en caso de ser requerido, las revelará a la autoridad competente.

“Desde luego que hay posiblemente algunas decisiones que se tomaron que si la autoridad me requiere, pues, yo se las voy a compartir, mientras yo no puedo violar la secrecía del contenido de alguna averiguación o alguna investigación, a mí no me preocupa”, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, Senado

El exsecretario de Gobernación aclaró que nombró a Bermúdez en diciembre de 2019, durante una crisis de seguridad en Tabasco, pero negó que tuviera conocimiento de presuntos vínculos criminales.

“No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019 y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno tuve algún indicio o alguna sospecha, a mí no me da vergüenza decirlo, creo que en términos de seguridad hicimos un trabajo colegiado”, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, Senado