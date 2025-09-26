Adán Augusto defiende ingresos por más de 78 mdp: “Todo está declarado”

GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto afirma que todos sus ingresos están declarados. Foto: Cuartoscuro

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que los más de 78 millones de pesos reportados como ingresos en los últimos dos ejercicios fiscales son legales y están integrados en sus declaraciones patrimoniales y fiscales.

Ingresos declarados ante el SAT

El legislador explicó que sus recursos provienen de arrendamientos y compra-venta de ganado, con registros parciales presentados mes a mes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“En 2023 declaré 26 millones y en 2024 poco más de 50; en total suman los 78 millones de pesos que transparenté al SAT”, indicó.

Adán Augusto niega vínculos con empresa fantasma

López Hernández rechazó la versión sobre depósitos vinculados a una empresa fantasma. Recordó que el SAT suspendió sellos de facturación a la compañía en 2016, pero la resolución quedó sin efecto tras una sentencia favorable publicada en 2018.

Señala campaña de desprestigio

El senador acusó que existe una campaña para dañar su imagen y al movimiento que representa, aunque descartó que se trate de “fuego amigo”.

“Sé quiénes son y por qué lo hacen, pero todo tendrá su tiempo. Estos ataques buscan dañar al movimiento y no tienen sustento”, afirmó.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]