Adán Augusto López. Foto: Cuartoscuro

El senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró este sábado que está dispuesto a comparecer ante las autoridades luego de la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad y presunto líder de la banda criminal La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado difundido en redes sociales, López Hernández expresó su “disposición plena para comparecer cuando así se lo requiera” y afirmó que fue él mismo quien solicitó que se investigue a fondo el caso.

Bermúdez Requena fue capturado la noche del viernes en un operativo conjunto de autoridades mexicanas y paraguayas en Mariano Roque Alonso, cerca de Asunción. Sobre él pesaba una ficha roja de Interpol desde julio pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. Según las autoridades, el exfuncionario salió de México en enero para evadir la justicia.

Tras su detención, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que se realizaron las acciones necesarias para su captura y eventual traslado a México. El presidente paraguayo, Santiago Peña, advirtió que su país “no será refugio de criminales”, mientras que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, agradeció la cooperación internacional.

El caso ha sacudido la política mexicana, pues Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López (2019-2024), hoy una de las figuras más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador.