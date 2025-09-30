GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, negó este lunes haber recibido privilegios fiscales y aclaró que en 2023 y 2024 pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) casi 23 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el legislador explicó que sus ingresos y declaraciones están en regla, y mostró cifras oficiales de sus pagos de impuestos correspondientes a los últimos dos años.

Adán Augusto López pagó 22.8 mdp de impuestos

El senador detalló que en 2023 obtuvo ingresos por 22 millones 815 mil 619 pesos, por los que pagó 9 millones 179 mil 446 pesos de impuestos. Mientras que en 2024 sus ingresos ascendieron a 61 millones 569 mil 503 pesos, con un pago de 13 millones 667 mil 463 pesos al fisco.

Agregó que en lo que va de 2025, ya ha cubierto 3 millones 448 mil 030 pesos en contribuciones. Subrayó que nunca afirmó que sus impuestos totales fueran de un millón de pesos, sino que esa cantidad correspondía a remanentes de declaraciones anuales.

Ingresos y actividades económicas declaradas

Adán Augusto López explicó que sus ingresos provienen de sueldos y salarios, actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamientos y actividad ganadera. Reiteró que no existe ningún conflicto de interés porque al dejar de ser servidor público suspendió sus asesorías legales.

También aclaró que la empresa Operadora Turística Rabatte nunca recibió contratos de obra o servicios de su gobierno en Tabasco. Aseguró que únicamente le brindó asesoría legal, por lo que descartó irregularidades.

Coincide con Sheinbaum sobre ataques políticos

Finalmente, el senador dijo coincidir con la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que los ataques en su contra no provienen de la actual administración. Aseguró conocer de dónde vienen, aunque no reveló nombres, y prometió hacerlo en su momento.

Con ello, López sostuvo que sus finanzas son transparentes y que su cumplimiento fiscal puede ser verificado con cifras oficiales del SAT.