El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, afirmó que no ha conversado con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena.

Adán Augusto López reiteró que se presentará a declarar ante la fiscalía si así lo requieren. “Yo voy a esperar que la fiscalía, si ellos lo consideran necesario, me citen a declarar…”, declaró. Además, presumió contar con el respaldo de “millones de mexicanos que somos parte del movimiento”.

El senador señaló que la filtración de expedientes judiciales constituye una falta al debido proceso y negó cualquier trato con Bermúdez Requena durante su campaña a la gubernatura de Tabasco. “Es una falta que uno difunda contenido de un expediente, aunque lo tuviera, nadie conoce el contenido más que los fiscales…”, comentó.

Respecto a la solicitud de juicio político en su contra presentada por la diputada suplente del PAN, María Luisa Pérez Jaén, López Hernández restó importancia: “¿El juicio político en la Cámara de Diputados? Ninguna, hombre…”.

El político tabasqueño defendió la tranquilidad de las elecciones en su estado y subrayó la participación ciudadana en los procesos electorales, asegurando que siempre han transcurrido en paz.