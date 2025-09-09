Adán Augusto no ha sido llamado a declarar por caso “La Barredora” en Tabasco: FGR

GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto no ha sido llamado a declarar por caso La Barredora. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República no ha llamado a declarar al senador de Morena, Adán Augusto López, por el caso de La Barredora, confirmó el fiscal, Alejandro Gertz Manero.

Durante su participación en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gertz Manero destacó que la investigación avanza y que, por ahora, el foco está en lograr la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, cuando Augusto López era gobernador de esa entidad.

“La fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa, necesitamos obtener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes están involucrados”. Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR

¿En qué va la investigación contra el exjefe policiaco?

El fiscal destacó que la investigación por el caso de La Barredora continúa y afirmó que se logrará la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco.

“Cuando esta persona, que la vamos a localizar, eso no cabe duda, porque Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto”, destacó Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR

De acuerdo con el fiscal, como parte de la investigación se ha detenido a varias personas; una de ellas, ha ofrecido información importante sobre Bermúdez Requena.