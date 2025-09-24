GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto López. Foto: Cuartoscuro

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, informó que, a petición de las comisiones encargadas de dictaminar la reforma a la Ley de Amparo, se realizarán audiencias públicas los próximos días para escuchar a expertos y representantes de la sociedad civil.

Habrá audiencias públicas en el Senado

López detalló que los encuentros se llevarán a cabo:

El viernes 26 de septiembre

El lunes 29 de septiembre

Tendrán la participación de las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda.

“No es parlamento abierto, no es conversatorio; es un formato distinto para escuchar a los interesados en torno a la iniciativa que recibimos sobre la Ley de Amparo”.

Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado.

El legislador indicó que el objetivo es que las comisiones dictaminen la reforma, para que el pleno pueda discutirla y aprobarla.

Reforma no limita el derecho de amparo, asegura Morena

Sobre las críticas de que la reforma podría restringir los recursos legales de los ciudadanos, Adán Augusto López negó que la iniciativa limite el derecho al amparo.

“La iniciativa no limita a los ciudadanos en el ejercicio de este derecho. Desde mi punto de vista, no requiere ninguna modificación de fondo ni de forma, pero hay que escuchar las opiniones y esperar la decisión de las comisiones”. Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado.

El morenista reiteró que la intención es aprobar la reforma en los próximos días y que el proceso no se extenderá más allá de la primera semana de octubre.

Aprobación de la reforma, meta de Morena

Adán Augusto López insistió en que la reforma será aprobada en la Cámara Alta “sí o sí” la próxima semana, tras cumplirse con las audiencias.