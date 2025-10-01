GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Adán Augusto López fue sorprendido viendo el partido de la Champions League, mientras en el Pleno se realizaba la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. A través de un dispositivo, el coordinador de la bancada de Morena en el Sedano no perdía detalle del encuentro entre el Barcelona vs PSG.

Aunque el senador trató de ocultar que su atención se centraba en el encuentro de futbol, pues hasta los audífonos se colocó, la escena fue captada por testigos que se encontraban en el Senado.

Aunque no habría sido el único que prestaba atención al encuentro de balompié, pues en las imágenes que circulan en redes sociales, se observa al senador sentado y rodeado por otras personas mientras comparecía el secretario de Hacienda.

Hasta el momento, Adán Augusto López no se ha pronunciado tras ser sorprendido siguiendo el partido de futbol.

Críticas a Adán Augusto

Luego de que las imágenes se viralizaran, las críticas al senador no se hicieron esperar entre los cibernautas, quienes, incluso, se mostraron a favor de que el coordinador morenista fuera sancionado.

“Mínimo una sanción o multa, el chiste que no perdonen este incidente y sea ejemplo para los demás”, “Ponte a trabajar”, “Así se ve la impunidad”, “Lo único productivo que hace en su beneficio son sus fechorías”, “A eso va, a hacer como que trabaja”, son parte de las críticas al senador por ver un partido de la Champions

El seguir el partido de futbol durante la comparecencia del secretario de Hacienda, se suma a la lista de polémicas que mantienen al senador morenista en el ojo público en medio de fuertes señalamientos en su contra.