Adán Augusto reacciona al arribo de Hernán Bermúdez. Foto: Cuartoscuro

El coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado, Adán Augusto López, dijo estar tranquilo ante el arribo de su exsecretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de encabezar el grupo delictivo La Barredora.

“Yo lo que creo es que lo más importante es que se esclarezca la verdad, quien tenga responsabilidades, pues seguramente tendrá que pagarlas. Cuando fui gobernador, nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan de Bermúdez”. Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado

Adán Augusto se deslinda de La Barredora

López Hernández, también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, rechazó cualquier vínculo con la organización delictiva. Señaló que, durante su gestión como gobernador de Tabasco, nunca recibió advertencias ni reportes que vincularan a Bermúdez con presuntas actividades criminales.

“Yo nunca recibí como gobernador o como secretario de Gobernación un informe o una advertencia sobre ese tema. Y cuantas veces me soliciten comparecer, lo haré”. Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado Relación con empresario ligado a “muelle huachicolero”

Adán Augusto también reconoció su amistad con el empresario Saúl Vera Ochoa, señalado en investigaciones por su supuesta relación con el “muelle huachicolero” en Paraíso, Tabasco.

“Saúl Vera es mi amigo, mi paisano y conocido. Yo lo ayudé como notario en algunos trámites y lo acompañé en momentos personales. Si tiene alguna responsabilidad, tendrá que comparecer ante las autoridades”.

El morenista agregó que su relación con Vera Ochoa fue principalmente antes de asumir la gubernatura de Tabasco.

“¿Qué es mi amigo? Sí, ¿Es mi conocido? Sí, es mi paisano, tenemos o teníamos sobre todo antes de ser gobernador una relación de amistad, yo lo visitaba porque fui su notario, lo visité en algunas ocasiones, incluso en su domicilio particular, ahí en la colonia Magisterial, lo acompañé cuando falleció uno de sus hijos. Lo ayudé en unos trámites, en aquella época tenía una escuela y yo lo ayudé en eso”. Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado

El senador reiteró su disposición a colaborar con las autoridades si es requerido, al tiempo que pidió que el proceso contra Bermúdez se lleve con estricto apego a la legalidad.

