“Es Marcelo, quien se encarga del sistema migratorio”: Adán Augusto se deslinda del incendio donde murieron migrantes

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se deslindó del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 personas y dejó 28 lesionados, destacando que dicho tema tenía que ser abordado por la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón.

El funcionario federal destacó “hay un acuerdo al interior del gobierno” para hacer frente a los problemas que pudieran surgir en el sexenio, por lo que, dijo, se trata de “dar la cara todos”.

“Primero, es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas y por eso en éste y en otros temas tenemos que dar la cara todos. Porque el gobierno no es de uno, es de otros, el gobierno lo encabeza el presidente López obrador y quienes estamos con él tenemos la responsabilidad y esa responsabilidad compartida y entrarle a los asuntos… no hay temas delicados, es momento de atenderlo, de coordinar esfuerzos y de dar toda la atención posible”,

El titular de la Secretaría de Gobernación destacó que el tema de la migración no terminará mientras no “haya condiciones para mejorar la vida”; sin embargo, enfatizó que ha disminuido en México.

“La migración no va a terminar mientras entre países hermanos no haya condiciones para el desarrollo humano, no haya condiciones para mejorar la vida. Ha disminuido, no ha terminado la migración de paisanos”,

Adán Augusto López, secretario de Gobernación