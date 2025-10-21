Adiós al uniforme: SEP da 10 días sin clases antes de fin de año

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que, antes de finalizar el año 2025, los estudiantes de escuelas públicas de todo el país tendrán 10 días sin clases distribuidos entre los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Estos días de suspensión se deben a consejos técnicos escolares, días festivos y el periodo vacacional de invierno, por lo que no se trata de un sólo descanso largo, sino de varias fechas separadas marcadas en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026.

Fechas oficiales sin clases antes de fin de año

A continuación se muestran los 10 días sin clases que marca la SEP antes de que termine el 2025.

MesDíaMotivoTipo de descanso
Octubre31 (viernes)Consejo Técnico EscolarSuspensión de clases
Noviembre14 (viernes)Registro de calificacionesSuspensión de clases
Noviembre15 (sábado)Fin de semanaContinuación de puente
Noviembre16 (domingo)Fin de semanaContinuación de puente
Noviembre17 (lunes)Conmemoración de la Revolución MexicanaDía feriado oficial
Noviembre28 (viernes)Consejo Técnico EscolarSuspensión de clases
Diciembre22 al 31Vacaciones de inviernoDescanso escolar

En total, son 10 días sin clases distribuidos entre estos tres meses, sumando los fines de semana que forman parte de los puentes oficiales.

El megapuente de noviembre

El mes de noviembre traerá uno de los descansos más largos del año para los estudiantes, pues el calendario escolar une varias fechas seguidas sin clases.

Este megapuente se formará de la siguiente manera:

FechaActividad
Viernes 14 de noviembreNo hay clases por registro de calificaciones
Sábado 15 y domingo 16 de noviembreFin de semana
Lunes 17 de noviembreDía feriado por la Revolución Mexicana

Con este puente, los alumnos podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso.

Vacaciones de invierno 2025

El último descanso del año será el inicio de las vacaciones de diciembre, que comenzarán el lunes 22 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el jueves 9 de enero de 2026.

Durante este periodo, los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior tendrán un total de 15 días sin clases (10 en 2025 y 5 en 2026).

¿Cuándo será el primer descanso de 2026?

Después del regreso a clases en enero, el siguiente día sin clases será el viernes 30 de enero de 2026, cuando se lleve a cabo una nueva Sesión del Consejo Técnico Escolar.

Con estas fechas, la SEP busca que las escuelas organicen mejor sus actividades académicas y que las familias puedan planificar con anticipación sus vacaciones y fines de semana largos.

