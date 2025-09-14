GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro.

Las tradicionales mañaneras, como se les conoce a las conferencias de prensa matutinas que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, no verán la luz los próximos lunes 15 y martes 16 de septiembre.

¿Por qué no habrá mañaneras el 15 y 16 de septiembre?

Sheinbaum Pardo indicó el pasado viernes que la suspensión de las mañaneras el 15 y 16 de septiembre se debe a la carga de trabajo que tendrá el equipo del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

Explicó que la cobertura de la ceremonia del Grito de la Independencia y el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia complican la realización de las mañaneras el próximo lunes y martes.

Mañaneras se retomarán a partir del miércoles 17 de septiembre

La mandataria federal puntualizó que será el próximo miércoles 17 de septiembre cuando se retomen las conferencias mañaneras en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, tal y como las ha realizado desde el inicio de su administración.

Sheinbaum continuó con el legado de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum continuó con las conferencias mañaneras, mismas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador implementó desde su llegada a la Presidencia, en 2018.

Es importante señalar que el objetivo principal de las mañaneras es informar a la ciudadanía sobre los asuntos más relevantes del gobierno, así como dar transparencia a la gestión pública.

