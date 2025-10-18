GENERANDO AUDIO...

PAN pone fin a alianzas con otros partidos políticos. Foto: X de @AccionNacional

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció este sábado 18 de agosto una nueva etapa y, con ella, el fin de las alianzas con otras fuerzas políticas tras varios años de acordar ir a las boletas electorales junto a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (MC).

PAN anuncia el fin de alianzas con otros partidos políticos

Con un evento desde el Frontón México, que incluyó previamente una marcha en calles de la Ciudad de México, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional blanquiazul, dio a conocer que, como parte de su relanzamiento, el PAN daba por finalizadas las alianzas con otros partidos políticos.

“Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista ni pasada, ni presente, ni futura”, dijo el dirigente nacional del PAN.

Explicó que esta decisión se presenta ante la exigencia no solo de los militantes del partido, sino también de la ciudadanía, de cara a las elecciones de 2027.

“El PAN pone punto final a una era y hoy se apuesta por el PAN, ningunas siglas se antepondrán a las nuestras. Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido”, agregó Romero Herrera.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Nuevo método de selección de candidatos

Anunció, además, que la elección de sus próximos candidatos será a partir de comicios primarios abiertos a la ciudadanía, encuestas cualitativas y cuantitvas, así como por medio del voto de panistas.

“Ahora la gente decide quién nos representará, se acabaron las designaciones de criterio único y general. Regresa al PAN la meritocracia y se acabó”, manifestó el panista.

A su vez, sostuvo que de ahora en adelante habrá apertura total a la afiliación del partido mediante una plataforma digital, con la que, indicó, se pondrá fin a prácticas internas restrictivas.

“Hoy anunciamos la apertura total del PAN, nuestra apertura total, apertura en nuestra afiliación a cualquier ciudadano que quiera formar parte de nosotros. Se acabaron las cadenas. Nunca más en el PAN alguien decidirá si puedes o no ser panista”, mencionó Jorge Romero Herrera.

PAN cambia de logo

Como parte de su relanzamiento, el PAN también presentó su nuevo logotipo, en lo que parece una estrategia para renovar su imagen y dejar atrás su pasado.