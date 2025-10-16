GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Con el cierre del año cada vez más cerca, muchas personas adultas mayores comienzan a preguntarse si recibirán aguinaldo este diciembre. En el caso de quienes cuentan con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y participan en el programa Vinculación Productiva, la respuesta es sí, aunque la fecha exacta del pago depende de la empresa con la que colaboren.

El programa de Vinculación Productiva del Inapam promueve la inclusión laboral de personas de 60 años o más, facilitando su contratación en empresas que valoran su experiencia.

Quienes forman parte de este esquema y son contratados formalmente acceden a las mismas prestaciones laborales que cualquier trabajador, entre ellas:

Sueldo base

Seguridad social

Aguinaldo anual

Vacaciones y prima vacacional

Esto significa que las personas adultas mayores que laboran bajo contrato a través del programa sí reciben aguinaldo a finales de año.

¿Cuándo se deposita el aguinaldo?

Aunque el Inapam no emite un calendario oficial de pagos para este grupo, la Ley Federal del Trabajo establece que todos los empleadores deben pagar el aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre de cada año.

Por lo tanto, las personas mayores vinculadas laboralmente por medio del programa deberán recibir su aguinaldo antes de esa fecha, ya sea mediante depósito o pago directo, según el esquema de su empresa.

¿Cómo funciona la Vinculación Productiva?

El programa busca que las personas adultas mayores sigan activas, ofreciendo su experiencia en actividades remuneradas o voluntarias.

A través del Servicio de Vinculación Productiva, el Inapam conecta a las y los interesados con empresas que ofrecen empleos con prestaciones de ley o esquemas por hora, jornada o proyecto.

Las empresas participantes destacan beneficios como mayor compromiso, estabilidad laboral, puntualidad y buen ambiente de trabajo al integrar a personas mayores en sus plantillas.

Requisitos para participar

Para acceder a la Vinculación Productiva y, en consecuencia, tener derecho a prestaciones como el aguinaldo, se requiere:

Tener 60 años o más

Contar con la credencial del Inapam

Presentar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infantil

El trámite se realiza de manera presencial en los módulos oficiales del Inapam de todo el país.