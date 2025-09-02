GENERANDO AUDIO...

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ofrece descuentos exclusivos para adultos mayores, personas con discapacidad o pensionados, así que no te dejes engañar. Sin embargo, todos los usuarios domésticos cuentan con un subsidio gubernamental que se aplica de manera automática en su recibo de luz, lo que ayuda a reducir el costo real del consumo eléctrico.

Este beneficio está integrado en las tarifas domésticas, que dependen de la zona geográfica, el consumo registrado y las temperaturas promedio de cada localidad.

Tarifas domésticas vigentes en 2025

Las tarifas para uso residencial se dividen según las condiciones climáticas:

Tarifa 1: Aplica en la mayor parte del país, para consumos residenciales que no son considerados de alto consumo (límite: 250 kWh/mes)

Aplica en la mayor parte del país, para consumos residenciales que no son considerados de alto consumo (límite: 250 kWh/mes) Tarifa 1A a 1F: Diseñadas para zonas con temperaturas altas. Mientras más caluroso el verano en la región, mayor es el límite de consumo antes de que se considere como alto: 1A: Localidades con 25 °C o más (límite: 300 kWh/mes) 1B: Desde 28 °C (límite: 400 kWh/mes) 1C: Desde 30 °C (límite: 850 kWh/mes) 1D: Desde 31 °C (límite: 1,000 kWh/mes) 1E: Desde 32 °C (límite: 2,000 kWh/mes) 1F: Desde 33 °C (límite: 2,500 kWh/mes)

Diseñadas para zonas con temperaturas altas. Mientras más caluroso el verano en la región, mayor es el límite de consumo antes de que se considere como alto:

Tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo)

Si un hogar rebasa el límite de alto consumo establecido para su región, se reclasifica automáticamente a la Tarifa DAC, que no tiene subsidio y resulta más cara.

El cálculo se hace con el promedio de consumo mensual de los últimos 12 meses.

En caso de dificultades para pagar, la CFE recomienda:

Mantener el consumo por debajo de los límites de alto consumo

Revisar el recibo para confirmar en qué tarifa se encuentra el hogar

Solicitar orientación en los centros de atención CFE o a través de su portal oficial

