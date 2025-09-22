Advierte De la Fuente en ONU gravedad de crisis en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

De la Fuente pidió por una solución al conflicto en Gaza. Foto: UnoTV

En la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, alertó sobre la gravedad de la crisis en Medio Oriente y llamó a la comunidad internacional a emprender acciones inmediatas para detener la guerra en la Franja de Gaza.

México pide un alto al fuego en Gaza

De la Fuente subrayó que desde la reunión de julio pasado la situación se ha deteriorado. Recordó que ya se ha confirmado la declaratoria de hambruna en Gaza y que organismos internacionales concluyeron que “se ha cometido genocidio en la Franja de Gaza”.

El canciller señaló que “urgen acciones colectivas que pongan fin a esta desgarradora guerra”, y reiteró que México respalda la búsqueda de un alto al fuego definitivo y la liberación de los rehenes.

Reconstrucción y estabilidad regional

En su mensaje, De la Fuente sostuvo que el futuro de la región depende de un arreglo “justo, pacífico y duradero basado en la solución de dos Estados”.

Además, planteó la necesidad de establecer marcos políticos y de seguridad que permitan detener la crisis humanitaria y abrir paso a la recuperación y reconstrucción en Gaza.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Canciller Juan Ramón de la Fuente representará a Sheinbaum en Consejo General de la ONU]

Intervención de De la Fuente, interrumpida por fallas

El canciller también advirtió que una resolución viable debe estar acompañada de narrativas que humanicen el conflicto y contrarresten la polarización. “Debe promoverse la aceptación del otro”, apuntó.

No obstante, el final de su discurso no pudo escucharse debido a una falla en el audio del recinto, lo que interrumpió su intervención ante la Asamblea General.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]