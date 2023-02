Buscan colocar a 500 trabajadores de Aeromar; AMLO confía en que Mexicana vuele a fin de 2023

AMLO dijo que ayudarán a los trabajadores que dejó Aeromar. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México buscará colocar a los 500 trabajadores de Aeromar que quedaron sin empleo tras el cese definitivo, así como a los usuarios que ya habían comprado algún boleto, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez que reiteró que Mexicana será reactivada.

Al asegurar que es inviable ayudar a la aerolínea para evitar su cierre, ante la gran cantidad de deudas que acumulaba, el mandatario agregó este jueves, durante su conferencia mañanera, que también alistan una denuncia contra los dueños de la empresa mexicana con 35 años de operaciones, y que este miércoles anunció su cese definitivo.

Asimismo, aseguró que Aeromar fue una empresa mal administrada a la que “abandonaron” sus propietarios desde antes de la pandemia de COVID-19, pues aseguró que no le pagaban a sus trabajadores, además de que ellos no habrían resultado afectados, pues no fue como cuando la empresa quiebra.

“Nosotros para que no cerraran la empresa mantuvimos sin cobrarles deudas al Estado mexicano, al aeropuerto, al SAT, Infonavit, a distintas dependencias. Al final ya dijeron: cerramos, no podemos” Andrés Manuel López Obrador

Ante ello, aseguró que buscarán ayudar y colocar a los trabajadores, pues apuntó que no es viable rescatar a la aerolínea porque “debían hasta la renta de los aviones”, aunque resaltó que darán prioridad a los empleados, a fin de garantizar sus derechos, principalmente en lo referente a las deudas que tienen con el SAT, en el aeropuerto y el Seguro Social.

Mientras que respecto a los usuarios AMLO recalcó que “se les va a reconocer su dinero en las rutas aéreas que están dispuestas a cubrirlas”, luego de que Aeroméxico y Viva Aerobus anunciaron programas para quienes ya tenían boleto para viajar con Aeromar.

Mexicana sí volverá a los cielos

Por otro lado, López Obrador reiteró confiar en que antes de que termine el año vuelva a volar Mexicana de Aviación, aunque ahora la marca estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la empresa que administra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Durante la conferencia, el presidente apuntó que en su reactivación en una nueva empresa la icónica aerolínea estaría operando con 10 aviones, mientras que destacó que, además de la marca comercial, el acuerdo con los extrabajadores también incluye la adquisición de algunos bienes propiedad de la compañía que cerró en agosto de 2010.

“Nos faltan unas cosas, se están revisando algunos bienes, que no haya conflicto legal, jurídico; pero ya los trabajadores tanto en activo como jubilados, ya aceptaron la propuesta y están contentos. Ya estamos a punto de llevar a cabo el acuerdo” Andrés Manuel López Obrador

En tanto que, mientras en diversas ocasiones López Obrador ha referido que se busca cubrir puntos del país al que actualmente no llegan las otras aerolíneas comerciales, hasta el momento no se ha anunciado los destinos a los que operará la nueva aerolínea del Estado ni si contratará a los exempleados de Mexicana y Aeromar.