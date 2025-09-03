GENERANDO AUDIO...

FOTO: CUARTOSCURO

El Gobierno de México publicó este 3 de septiembre un decreto que prohíbe la importación, producción, comercialización y uso de 35 plaguicidas peligrosos en el país. La medida, descrita como “sin precedentes” por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, busca reducir los riesgos para la salud y el medioambiente.

Entre los químicos prohibidos destacan el Aldicarb, usado en caña y cítricos; el Carbfurano, señalado como uno de los insecticidas más peligrosos del mundo; el Endosulfán, restringido en más de 50 países por sus efectos en el desarrollo fetal; y el DDT, prohibido globalmente desde los años setenta, pero que aún se usaba en México.

Estrategia de prohibición y fases posteriores

La decisión forma parte de una estrategia integral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, coordinada por la Secretaría de Agricultura (Sader), la Secretaría de Salud a través de Cofepris, la Secretaría de Economía y la Semarnat.

Berdegué subrayó que “nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de esta magnitud”. Explicó que este es apenas el primer paso: en 2026 se anunciará un segundo grupo de productos restringidos, mientras que en 2027 se prevé un tercer paquete.

Regulación más estricta para otros productos

El secretario aclaró que algunos plaguicidas seguirán en el mercado, pero con controles más rigurosos, comparables a los medicamentos de prescripción médica.

“Hay algunos productos que con precaución se pueden usar en casa, como para controlar mosquitos. Pero otros no, esos necesitan regulación mucho más estricta, porque no pueden usarse como si fueran aspirinas”, señaló el funcionario.

La medida busca abrir paso a una agricultura más limpia y segura, reduciendo el impacto de químicos tóxicos en la salud de los agricultores, los consumidores y en los ecosistemas del país.