Foto: Getty

Octavio Romero Oropeza, titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reveló un audio en el que se evidencia la forma de operar de coyotes que dicen ser funcionarios adscritos al Infonavit.

Octavio Romero Oropeza, titular del @Infonavit, hizo un llamado a los derechohabientes que no se dejen engañar, pues "hay muchos coyotes haciéndoles creer que pueden sacar su dinero y lo que buscan es obtener un porcentaje del dinero de los trabajadores". #Oaxaca #twitteroax pic.twitter.com/zsLTGiBO7T — La Onda Oaxaca (@LaondaOaxaca) February 10, 2025

Tras llamarlos “delincuentes”, el director del Infonavit, explicó que la forma de operar de dichos “coyotes” del Infonavit consiste en ofrecer créditos en efectivo para lo que los derechohabientes lo requieran, situación que es completamente falsa, pues los recursos de los trabajadores administrados por dicho Instituto son exclusivamente para adquirir una propiedad o para su retiro.

“Siempre ese dinero tiene esas dos finalidades. Aquí se los ofrecen para lo que quieran, ese es el primer engaño”, dijo Romero Oropeza.

¿Cómo identificar que se trata de un Coyote del Infonavit?

El titular del Infonavit aclaró que no existen gestores dentro del instituto que ofrezcan dichos servicios, pues así es como se presentan, además, pueden presentarse con estas credenciales:

Prometen retirar tu dinero de la subcuenta de vivienda en efectivo

Se dicen ser, o trabajadores del instituto, o asesores inmobiliarios

Dicen que son miembros del Instituto de Asesores del Infonavit (que no existe)

También de una asociación llamada AMPI

Te cobran una comisión de por lo menos el 38% del monto disponible en la subcuenta de vivienda

Para dar una falsa tranquilidad, dicen tener experiencia y contactos con notarios registrados en Infonavit

¿Cómo gestionan los recursos los coyotes del Infonavit?

El director del Infonavit reveló un audio en el que se escucha a un supuesto asesor, identificado como Julio César Juárez Bustamante, explicar que los recursos se gestionan a través de un “crédito puente” que consiste en la compra y posterior venta de un inmueble, para lo cual se tiene que hacer una cancelación de hipoteca.

El coyote le asegura a la víctima que los requisitos son mínimos, los trámites son pocos y que solo le cobran unos 35 mil pesos.

“Para poder hacer la monetización del saldo de la subcuenta de vivienda es necesario contar con un saldo mínimo de 350 mil. Tenemos dos opciones: la primera es a través de un crédito que tiene usted que pagar y el segundo es un crédito puente que usted no tiene que pagar, es un crédito electrónico que se usa con efecto devolutivo en un proceso de tiempo de seis a ocho meses calendario hablando de meses hábiles. No lo tiene que pagar, solo procede un descuento que le van a estar haciendo durante ese periodo, que es en lo que se certifica su trámite, posterior a eso, se le hace la cancelación del trámite y ya no tiene usted que pagar nada”.