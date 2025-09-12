GENERANDO AUDIO...

Por primera vez, la escuadrilla acrobática de la Fuerza Aérea Mexicana, conocida como “Águilas Mexicas“, participará en el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre en la Ciudad de México. Uno TV tuvo acceso exclusivo a su entrenamiento en la Base Aérea Militar No. 2, en Ixtepec, Oaxaca.

Durante la práctica, seis aeronaves T-6C Texan II realizaron más de 20 maniobras aéreas que mostraron el nivel de adiestramiento de los 15 pilotos aviadores, entre ellos cuatro mujeres.

Entrenamiento de las “Águilas Mexicas”

El ensayo comenzó con el tradicional briefing de pilotos y la revisión técnica de cada aeronave. Después, los Texanos fueron encendidos y alineados en pista para despegar en formación.

En el aire, la escuadrilla ejecutó maniobras como loops, cruces horizontales y verticales, punta de flecha, saludo y la figura conocida como flor de liz.

“Nuestra misión es llevar a cabo un vuelo de formación con seis aeronaves. Lo que buscamos es mostrar el grado de adiestramiento de la Fuerza Aérea Mexicana y compartirlo con el pueblo”. Mayor Carlos Sánchez, líder de la escuadrilla

Pilotos en constante preparación

Los entrenamientos de las Águilas Mexicas se realizan entre tres y cinco veces por semana, con sesiones de hasta dos horas, dependiendo de las condiciones del clima.

“Estamos en constante preparación, siempre practicando para perfeccionar las acrobacias. Queremos que la gente disfrute del espectáculo que hemos preparado para este 16 de septiembre”. Capitán Segundo Eduardo Silva, piloto aviador de la escuadrilla.

Debut en la Ciudad de México

Aunque ya han tenido exhibiciones en Tulum, Acapulco, Puerto Vallarta, Hermosillo y en la Feria Aeroespacial México, será la primera vez que las Águilas Mexicas se presenten en la capital del país.

El Desfile Cívico Militar 2025 tendrá como momento especial la presentación de esta escuadrilla acrobática, que busca conquistar el cielo de la Ciudad de México y sorprender a los asistentes con su disciplina y precisión aérea.