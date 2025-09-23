Ahora así atenderá el IMSS a mexicanos en el extranjero

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que a partir del 1 de diciembre entrará en operación un programa de Teleconsulta dirigido a mexicanos que viven en el extranjero y están afiliados al IMSS.

El esquema contará con 2 mil 873 enfermeras especialistas en Medicina Familiar, quienes atenderán de manera remota a connacionales desde la aplicación IMSS Digital.

¿Cómo funcionará la Teleconsulta?

Durante la primera consulta digital se integrará el expediente electrónico del paciente, se aplicarán acciones de promoción de la salud, detección de riesgos, recomendaciones de seguimiento y orientación médica general.

Las citas se podrán agendar en la aplicación IMSS Digital y se brindarán en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 08:00 a 20:00 horas.

de 08:00 a 20:00 horas. Sábados y domingos: de 07:30 a 20:30 horas.

Zoé Robledo subrayó que este modelo permitirá dar continuidad al programa Salud Casa por Casa, de modo que cuando los connacionales regresen a México para tratamientos prolongados o cirugías, sus datos clínicos ya estarán en el sistema.

“Es un programa que nos entusiasma mucho y que demuestra no solamente el cariño y la atención, sino un reconocimiento al gran esfuerzo que realizan para la economía del país del norte y también para la nuestra”, afirmó el titular del IMSS. [TE PODRÍA INTERESAR: IMSS: ¿A quién le conviene pensionarse a los 60 años con Ley 73 y 97?]

Contexto del aseguramiento en el extranjero

Robledo recordó que en 2021 inició el aseguramiento de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos mediante la modalidad de Persona Trabajadora Independiente (PTI). Bajo este esquema, actualmente 15 mil 375 connacionales se han incorporado al IMSS, lo que ha permitido también afiliar a 14 mil 705 beneficiarios en México.

Del total, 62% son hombres y 38% mujeres, con un salario promedio registrado de 389 pesos diarios. Además, 1,321 personas ya reciben pensión al recuperar semanas cotizadas en México.

El IMSS también trabaja con Financiera para el Bienestar (Finabien), que integró en su aplicación un botón para el pago de cuotas al Seguro Social con una comisión de 50 pesos o 2.99 dólares por auto remesa.

Actualmente, el IMSS ya opera un centro de orientación telefónica (800 222 2668), que durante este año ha atendido 364 mil llamadas sobre temas de salud general, vacunas, métodos anticonceptivos y salud mental. La intención, dijo Robledo, es extender este servicio a los migrantes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]