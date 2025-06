GENERANDO AUDIO...

Afectados por CAME se manifiestan. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Desde hace tres meses, ahorradores de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) del Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), han denunciado que fueron víctimas de un presunto fraude financiero. Por lo que este lunes un grupo de los afectados se manifestó frente a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para exigir la devolución de su dinero.

Los manifestantes reiteraron que desde hace meses desconocen el paradero de sus ahorros y acusan a CAME de no dar respuesta a cientos de inversionistas.

“Los ahorradores de CAME, gente que invirtió en su dinero, están siendo defraudados… no hay ningún, o sea desde el 1 de abril, ningún ahorrador sabe qué pasó por ninguna institución, que nos digan realmente qué pasó o qué va a pasar con nuestro dinero. No sabemos”, Lizbeth Morales, afectada

Afectados exigen solución antes de una posible quiebra

Durante la protesta, con consignas como “CAME nos robó y la CNBV los ayudó”, los inconformes bloquearon por algunos minutos la avenida Insurgentes Sur. Además, entregaron un documento en el que solicitan a la autoridad una reestructura integral, fusión o calendarización de pagos antes de que se declare una posible quiebra de la financiera.

Los manifestantes pidieron a la CNBV agotar todas las opciones antes de dictaminar una quiebra, al considerar que esta medida sólo beneficiaría a los responsables del presunto fraude, dejando desprotegidos a los ahorradores.

“Antes de que la comisión dictamine una quiebra, o tome una decisión que afecte a muchos ahorradores en México, debe de agotar el principio de tomarnos en cuenta, antes de tomar una decisión tan fuerte, como es la quiebra que sólo beneficia a los responsables”, Lizbeth Morales, afectada

CNBV promete revisar situación de ahorradores defraudados

El interventor Alfonso Ascencio, designado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, cuenta con 180 días para emitir un dictamen sobre la situación de los ahorradores afectados por la Sociedad Financiera Popular CAME. Los manifestantes le solicitaron revisar caso por caso para tener un diagnóstico más preciso de los hechos que se investigan.

“Le pedimos que, por favor, antes de tomar una decisión de quiebra, tomar en cuenta la historia de cada uno de nosotros, y que con el seguro, que por supuesto no nos cubre nada de nuestro patrimonio… Nos dice que está trabajando desde el miércoles, incluso trabajó todo el fin de semana para recuperar toda la información que le está dando CAME, Pablo, Varela, que va a ser lo imposible por trabajar a nuestro favor, le entregamos el pliego de plan de reestructura”, Lizbeth Morales, afectada.

Ascencio pidió a los afectados tener toda su documentación en orden y se comprometió a hacer un esfuerzo real por dar seguimiento a su situación.