GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertó que, debido a la tormenta tropical Lorena, los vuelos hacia la región noroeste del país podrían registrar afectaciones.

En la capital del país también se reportan lluvias durante este jueves, por lo que autoridades recomendaron mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil y consultar directamente con las aerolíneas el estatus de cada vuelo.

Trayectoria de la tormenta Lorena

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:15 horas, el centro de Lorena se localizó a 255 km al oeste de Cabo San Lázaro y a 265 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, en Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de hasta 100 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 11 km/h.

Se prevé que continúe su trayectoria paralela a las costas de Baja California Sur, debilitándose gradualmente entre hoy y mañana.

Estados más afectados por la tormenta Lorena

Baja California Sur : lluvias torrenciales (150 a 250 mm) y oleaje de hasta 4.5 metros

: lluvias torrenciales (150 a 250 mm) y oleaje de hasta 4.5 metros Sur de Baja California y Sonora : lluvias intensas (75 a 150 mm)

: lluvias intensas (75 a 150 mm) Durango y norte de Sinaloa : lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

: lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) Chihuahua: lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Además, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en costas de Baja California Sur y de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y el norte de Sinaloa.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. También existe riesgo de caída de árboles y anuncios espectaculares.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]