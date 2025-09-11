AICM suspenderá vuelos el 16 de septiembre por desfile militar

GENERANDO AUDIO...

AICM suspenderá vuelos por desfile. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México detendrá operaciones por, al menos, cinco horas el próximo 16 de septiembre por el desfile en conmemoración de la Independencia mexicana.

¿Cuál es el horario de suspensión de actividades en el AICM?

De acuerdo con las autoridades del Aeropuerto, con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, se suspenderán despegues y aterrizajes el próximo martes 16 de septiembre de las 9:00 a las 14:00 horas.

La medida responde a las maniobras aéreas militares programadas para el desfile conmemorativo y busca garantizar la seguridad operacional, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

De acuerdo con el AICM, las operaciones se reanudarán al concluir el desfile aéreo militar que se tiene previsto.

Recomendaciones para pasajeros

Las autoridades recomendaron a los usuarios verificar con su aerolínea el estatus de sus vuelos, ya que la suspensión podría generar ajustes en los horarios programados.

Coordinación de autoridades

La medida fue acordada de manera conjunta entre instancias civiles y militares:

AFAC

SENEAM

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

AICM

La suspensión se enmarca en las acciones de seguridad aérea para el tradicional desfile del 16 de septiembre en la Ciudad de México.