Ajusta el gasto: subirán los precios del recibo de luz en 9 estados

A partir del 1 de noviembre, la luz costará más para habitantes de nueve estados de la República Mexicana. El incremento en el monto a pagar es por el fin del subsidio de verano que implementa la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Dónde y cuándo subirá el costo de la luz?

A partir del 1 de noviembre, terminará el subsidio que activó la CFE para los meses más calurosos del año y que en regiones del norte del país, por ejemplo, eleva considerablemente la temperatura. Por ello, comenzará el ajuste a la tarifa que se podría ver reflejada en el recibo de luz.

Este año, la CFE activó el subsidio para nueve estados en donde los hogares verán un aumento en su recibo. Según reportes, las nueve entidades son:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Sonora

Nuevo León

Sinaloa

Nayarit

Tamaulipas

La CFE activa el subsidio porque, con el aumento de las temperaturas, en los hogares se usan más aparatos eléctricos para contrarrestar el calor, mismos que representan un uso mayor de energía eléctrica y, por ende, un gasto superior al común.

Sin embargo, tras el fin de los meses más calurosos, el subsidio de la CFE termina, y se regresa a la tarifa normal, por lo que se presenta un incremento en el monto total que pagan los usuarios del servicio con respecto a los meses del subsidio.