Al Cutzamala le falta 24.47% de agua, equivalente al consumo de 351 mil familias

El Sistema Cutzamala surte de agua a la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala, que abastece de agua a la Ciudad de México y municipios del Estado de México, reporta actualmente un almacenamiento de 75.53%, lo que indica una reducción de 24.47% respecto a su capacidad máxima.

Traducción del déficit a consumo familiar

Una familia de cuatro personas consume, en promedio, mil 350 litros diarios, es decir, 492 mil 750 litros al año (492.75 m³).

El 24.47% de agua que hoy falta en el Cutzamala, equivalente a aproximadamente 173 millones de metros cúbicos, podría abastecer el consumo anual de 351 mil familias, lo que dimensiona la magnitud del déficit.

¿Qué significa en consumo familiar?

En México, una persona gasta entre 300 y 380 litros de agua diarios, mientras que una familia de cuatro integrantes utiliza de mil 200 a mil 500 litros diarios, es decir, alrededor de 500 mil litros al año.

Los usos que más pesan en casa

En los hogares, los mayores consumos corresponden a:

Inodoro: 40%

Ducha: 32%

Lavadora: 14%

Estos datos muestran que pequeñas acciones de ahorro, como reducir el tiempo de ducha o optimizar el uso del inodoro y la lavadora, pueden marcar una diferencia significativa frente a la sequía.

La caída respecto al máximo histórico

El 31 de agosto de 2016, el sistema alcanzó 90.32%, es decir, 706 millones 736 mil metros cúbicos de agua. Hoy, con 75.53%, el nivel es menor en más de 14%, lo que equivale a una pérdida de alrededor de 115 millones de metros cúbicos.

Aunque el porcentaje parezca elevado, la comparación con su máximo histórico refleja una reducción significativa que impacta directamente en el consumo de los hogares.

Calidad del agua y monitoreo

Según los reportes de la Planta Potabilizadora Los Berros, la calidad del agua se mantiene agradable y dentro de los límites permisibles de turbidez, color y pH, cumpliendo la Norma NOM-127-SSA1-1994 modificada 2000, lo que garantiza el suministro seguro para la población.

