Daños en Poza Rica, Veracruz, por las lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México informó que suman al menos 66 personas fallecidas y 75 no localizadas tras las intensas lluvias que han afectado a Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Las autoridades federales, estatales y municipales mantienen un despliegue permanente de atención y auxilio a la población.

El Comité Nacional de Emergencia, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continúa en sesión permanente con la participación de los titulares de dependencias federales y de los estados afectados, para coordinar acciones de rescate y fortalecer las estrategias de recuperación en las localidades impactadas.

Estados más afectados por las lluvias

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la situación por entidad es la siguiente:

Veracruz: 30 personas fallecidas, 18 no localizadas y más de 3,900 en refugios.

30 personas fallecidas, 18 no localizadas y más de 3,900 en refugios. Puebla: 14 decesos, 7 desaparecidos y 685 personas alojadas en albergues.

14 decesos, 7 desaparecidos y 685 personas alojadas en albergues. Hidalgo: 21 muertos, 50 desaparecidos y más de 2,500 personas refugiadas.

21 muertos, 50 desaparecidos y más de 2,500 personas refugiadas. Querétaro: 1 fallecido y 8 municipios afectados.

1 fallecido y 8 municipios afectados. San Luis Potosí: 14 municipios afectados, sin reportes de víctimas mortales.

El número de fallecidos y desaparecidos se mantiene en verificación, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

Acciones de apoyo por lluvias en México

Las dependencias federales mantienen operativos de emergencia en coordinación con autoridades locales. La Secretaría de Marina desplegó más de 400 elementos, siete helicópteros y ocho aviones para restablecer la comunicación en comunidades aisladas y entregar víveres, agua potable y medicamentos.

Por su parte, el Ejército Mexicano, la Armada y la Guardia Nacional operan los Planes DN-III-E, Marina y GN-A con más de 8,200 efectivos. Han evacuado a centenares de personas y distribuido 51 mil despensas, 9 mil litros de agua embotellada y 35 mil raciones calientes, además de limpiar calles y viviendas afectadas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un 91% de avance en la restauración del servicio eléctrico, con más de 18 mil usuarios reconectados, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabaja en la apertura de caminos y el retiro de derrumbes en más de 300 puntos afectados.

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha desalojado más de un millón de metros cúbicos de agua anegada y distribuido 314 mil litros de agua potable, mientras que la Secretaría de Bienestar realiza el Censo de Bienestar en 30 municipios, con apoyo de 5 mil Jóvenes Construyendo el Futuro.

En materia de salud, el IMSS, ISSSTE, Pemex e IMSS-Bienestar mantienen más de 800 brigadas médicas y de vacunación en las zonas más afectadas, con más de 7,700 consultas otorgadas y acciones intensificadas de control del dengue y vacunación en la región de la Huasteca.

El Gobierno reiteró que continúa activo el número 079 para reportar personas no localizadas y recibir orientación. El Comité Nacional de Emergencia seguirá en sesión permanente hasta que se restablezcan las condiciones de normalidad en las comunidades afectadas.