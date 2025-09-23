GENERANDO AUDIO...

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, compartió en redes sociales un documento de denuncia contra el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, ante agencias de seguridad de Estados Unidos como el FBI y la DEA.

En su publicación en X (antes Twitter), Moreno escribió:

“Denunciamos ante el FBI y la DEA, al Coordinador de los Senadores de MORENA, @adan_augusto, por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero”.

Denuncian a Adán Augusto ante agencias de EE. UU.

El documento difundido por el líder priista está dirigido al Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, el FBI y la DEA, con sede en Washington y Virginia.

Ahí se señalan acusaciones de robo de crudo, contrabando y lavado de dinero, supuestamente relacionados con Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de los senadores de Morena.

Esquema de huachicol y lavado de dinero

De acuerdo con el escrito, ciudadanos con vínculos con el Gobierno mexicano habrían participado en un esquema criminal que consistía en robar petróleo crudo en México, trasladarlo a Estados Unidos para su procesamiento y reimportarlo a territorio mexicano como producto refinado.

Según el texto, estas acciones representarían la violación de varias leyes federales estadounidenses.