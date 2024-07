Alejandro Moreno no descarta contender por reelección de dirigencia del PRI

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, no descartó la reelección como presidente del partido.

En conferencia de prensa, dijo que, una vez emitida la convocatoria, todos podrán considerar participar en el proceso de elección.

Un día después de la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, Moreno Cárdenas anunció que buscarán una gran reforma al partido, la cual consideró que estará lista para el próximo año.

Respecto a las críticas en su contra, por parte de Aurelio Nuño, Pedro Joaquín Codwell, Dulce María Sauri y hasta Mario Fabio Beltrones, indicó que son lamentables y adelantó que buscará la expulsión de quienes sí están afiliados. Asimismo, resaltó se acabaron las vacas sagradas en el PRI.

“Se acabaron los santones en el PRI, se acabaron las vacas sagradas en el PRI. En el PRI todos somos iguales, esa es la responsabilidad que hoy tenemos. Es lamentable, no van a evadir su responsabilidad y, de una vez se los digo, los vamos a exhibir. Los priistas a esta bola de cínicos y corruptos sinvergüenzas no nos van a asustar ni nos van a echar para atrás. Yo soy un gladiador, yo estoy echado para adelante, siempre, y a mí no me van a asustar ni nos van a doblar; lo hemos demostrado. Para que se presente en la Comisión de Justicia Partidaria la expulsión de todos y cada uno de ellos, porque las causales de expulsión también son atentar contra la unidad del partido, calumniar en el partido, mentir públicamente sobre el partido”.

Alejandro Moreno Cárdenas / dirigente nacional del PRI