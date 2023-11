Alejandro Murat presenta su renuncia al PRI

Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En un video, que subió a redes sociales, Alejandro Murat señaló que presentó su renuncia de manera irrevocable al PRI.

“No sin antes agradecer a todas y todos con quien luche en diferentes etapas de mi vida, por un México mejor”, expresó Murat.

De acuerdo con el exgobernador de Oaxaca, la visión por la que siempre trabajó en el PRI se enmarcaba en la defensa de los derechos del pueblo de México.

“Derechos como una educación pública, gratuita y de calidad, que le permitan a la niñez y juventud hacer sus sueños realidad”, sostuvo Alejandro Murat.

De la misma manera, aseguró que también trabajó por el derecho a acceder un sistema de salud universal, al empleo digno, a un campo con apoyos y mayor productividad y a la autodeterminación de los pueblos originarios, entre otros.

“Todo esto en un contexto de seguridad y justicia social para nuestras familias. Como persona y político me definen las acciones y los resultados, así lo hice cuando fui diputado federal, director del Infonavit y gobernador de Oaxaca“, señaló Murat.

Ver más A la opinión pública:

Comparto que he presentado mi renuncia con carácter irrevocable al PRI. pic.twitter.com/jQtK1Ov92P — Alejandro Murat (@alejandromurat) November 18, 2023

¿Por qué renunció Alejandro Murat al PRI?

Al referirse a las “alianzas”, Alejandro Murat, aseguró que cree en ellas, pero “con el pueblo” y señaló que Luis Donaldo Colosio advirtió que “México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío”.

“No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública”, señaló el exgobernador de Oaxaca.

De la misma manera, expresó que “lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección”.

“Al final, en esta elección, nos encontraremos ante la disyuntiva de elegir participar entre la política del cinismo o la política de la esperanza”, afirmó Murat.

Finalmente, Alejandro Murat anunció la creación de la Alianza Progresista por México, la cual permitirá generar un espacio abierto de discusión, diálogo y reflexión para los mexicanos, “sin distinción para que puedan participar”.

Adrián Rubalcava también renuncia al PRI

Tras la elección del panista Santiago Taboada como precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) del Frente Amplio por México (FAM), el alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, renunció al PRI, porque “simularon un acto democrático”.

En una conferencia de prensa, se quejó de la dirigencia del partido tricolor a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas y criticó que se hiciera un acuerdo cupular donde se determinó desaparecer un método que se había pactado para poder definir la candidatura a la ciudad de México.

https://t.co/SafoPdwKty — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 18, 2023

El alcalde con licencia en Cuajimalpa indicó que a Alejandro Moreno ya le informó que tomó la decisión de separarse del PRI, “asunto que hago hoy públicamente, él me dijo que ‘separarte del PRI te hace ser el traidor’, esas fueron las palabras que utilizó”.