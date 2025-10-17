Alerta Facultad de Química de la UNAM por nuevas amenazas y refuerza seguridad

GENERANDO AUDIO...

A la par de seguir con las clases en línea, la Facultad de Química de la UNAM continúa reforzando las medidas de seguridad en sus instalaciones, con la colocación de nuevas cámaras de seguridad y luminarias, toda vez que este jueves volvieron a registrarse amenazas contra integrantes del plantel.

Asimismo, la escuela emitió una serie de recomendaciones para mantener seguras las redes sociales, y proteger la información personal compartiendo con responsabilidad.

¿Qué pasó con las nuevas amenazas contra la comunidad universitaria?

A través de su cuenta de X, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este jueves 34 integrantes de su comunidad universitaria recibieron “amenazas relacionadas con una posible acción violenta” a través de correo electrónico.

Agregó que, tras enterarse, alrededor de las 5:30 horas, activó el procedimiento correspondiente “ante amenazas recibidas por red social”, destacando que se implementaron tres acciones:

Protección Civil notificó a la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), que interpuso la denuncia ante la Policía Cibernética .

. Área Jurídica realizó las actas de hechos para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)

Comisión Local de Seguridad definió en reunión extraordinaria las medidas de seguimiento

¿Qué medidas de seguridad está implementando la Facultad de Química?

Por otro lado, en sus redes sociales la Facultad de Química también destacó que continúa con la instalación con las videocámaras de seguridad en sus distintas sedes, como parte del refuerzo de su infraestructura.

A la par, instaló nuevas luminarias, con la finalidad de garantizar entornos más seguros al interior de sus instalaciones, como parte de los acuerdos alcanzados con el estudiantado, sobre todo tras las amenazas que han recibido.

Mientras que, entre las recomendaciones que emitió la Facultad, para mantener la seguridad en redes sociales, está: